Donald Trump: Hiç olmadığı kadar harika gemiler yapacağız

Donald Trump: Hiç olmadığı kadar harika gemiler yapacağız

6/10/2025, Pazartesi
DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkenin donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız" dedi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında konuştu.

"Harika gemiler yapacağız"


ABD donanmasını öven Trump,
"Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız. Denizaltılar konusunda diğer ülkelerden 25 yıl öndeyiz, kimse bize yaklaşamaz bile. Nereye giderseniz gidin, ne düşünürseniz düşünün bu böyledir. Sahip olduğumuz savaş gücünün benzeri yok"
ifadelerini kullandı.


