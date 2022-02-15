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Dönüş yolculuğu başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamladı. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TRK" TSİ ile 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Dönüş yolculuğu başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından uğurlandı.

HEYET İLE BİRLİKTE DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dubai'de çocuklardan samimi karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dubai'de çocuklardan samimi karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de kendisini Türk bayraklarıyla karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE'de görkemli karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE'de görkemli karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
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