Dönüşüme başkanlık formülü: 81 ildeki yenilenme tek elden yönetilecek

Nüfusun yüzde 90'dan fazlasının birinci derece deprem bölgesinde yaşadığı Türkiye'de, 2 milyon yapının dönüştürülmesi amaçlanıyor. Dönüşüm sürecinde bürokratik yükün azaltılması, işleyişin hızlandırılması ve yapı stokunun kısa sürede afet risklerinden arındırılması gerekiyor. Bu doğrultuda yapıların yıkımından imar düzenlemesine, yeni yapıların inşasından mülkiyet sorunlarına varıncaya kadar tüm dönüşüm süreçleri tek elden yürütülecek.





BİR BAŞKANLIK 4 GENEL MÜDÜRLÜK

Yürütme ve yürürlük dahil 16 maddeden oluşan yasa teklifi ile Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda köklü değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, başkanlık düzeyine çıkartılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın altında ise dört genel müdürlük oluşturulması bekleniyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesindeki birimlerle afet risklerini barından yapıların dönüşümü için çalışacak.





2 MİLYON EVE DÖNÜŞÜM

Dönüşüm hızlı ve sorunsuz olması için çatı kuruluş oluşturulacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski taşıyan yapıların dönüşüm süreçlerini yürütecek. Bu kapsamda, ilk etapta 1 milyon 918 bin 855 bağımsız yapı bölümü dönüştürülecek. Toplamda, afet riski taşıyan 2 milyon yapı da kentsel dönüşümden geçirilecek. Yapıların imarı içinse başkanlık uhdesinde ayrı bir genel müdürlük kurulacak. İhale şartnamelerinden yapı stokuna, inşaatlarda kullanılan donatıdan imar faaliyetlerine varıncaya değin tüm kentsel dönüşüm çalışmaları bu başkanlık tarafından yürütülecek.





7 MİLYON YAPI TAKİPTE

Başkanlık, deprem tasarımının yetersiz olduğu binaların yanı sıra malzeme dayanımı yetersiz olan ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar dahil yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan 7 milyon yapının yeniden dönüşüm süreçlerini de yakından takip edecek.



