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Dördüncü kez saati değişti: CHP'de Parti Meclisi bir kez daha ertelendi

CHP'de milletvekili aday listesinin belirleneceği Parti Meclisi dördüncü kez ertelendi. İlk olarak 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağı açıklanan toplantının son olarak 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilmişti. Ancak bu bilgilendirmeden kısa süre sonra CHP Parti Meclisi'nin yine ertelendiği ve sabah saat 07.00'de yapılacağı belirtildi.

00:11 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi

CHP Genel Merkezi

CHP'nin 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenerek 07.00'de yapılacağı bildirildi.

CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi dün (8 Nisan) saat 17.00’ye alındı. Daha sonra bu saat 22.00 olarak açıklandı.

Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde CHP Parti Meclisi yine toplanamadı ve toplantının saati 00.00 olarak güncellendi.

Ancak toplantının saati bir kez daha değişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi'nin 9 Nisan Pazar günü sabah karşı saat 03.00'te başlayacağını açıkladı.

Yarkadaş'ın paylaşımının ardından CHP Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken bu soru kısa sürede cevap buldu.

Üçüncü kez ertelenerek 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen toplantının bir kez daha ertelenerek saat 07.00'de yapılacağı bildirildi.

Dört kere ertelenen toplantının beşinci kez ertelenip ertelenmeyeceği ise yeni merak konusu oldu.


Yedili Masa'da yeni kaosun ayak sesleri: Baraj altında kaldıklarını itiraf eden İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Yine mi başa döndük' paylaşımı
Yedili Masa'da yeni kaosun ayak sesleri: Baraj altında kaldıklarını itiraf eden İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Yine mi başa döndük' paylaşımı

Yedili Masa'da yaşanan krizlere akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Adaylık savaşları sırasında dağılan ve üç gün sonra yeniden 'şartlı' olarak bir araya gelen masa, bu kez de koltuk paylaşımında birbirine düştü. İYİ Partili Aytun Çıray'ın "Yine mi başa döndük" paylaşımı, ortaklar arasında patlak veren 'liste' krizini gözler önüne serdi. Çıray dakikalar sonra yaptığı açıklamada ise vekil adaylığından vazgeçtiğini ve partisinin baraj altında kalan oylarını artırmak için çalışacağını söyledi. Aynı dakikalarda İYİ Parti'den milletvekili olmak için Demre Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Okan Kocakaya da temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

#CHP
#Parti Meclisi
#Barış Yarkadaş
#toplantı
3 saat önce
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