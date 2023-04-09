Dördüncü kez saati değişti: CHP'de Parti Meclisi bir kez daha ertelendi

CHP Genel Merkezi
CHP'nin 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenerek 07.00'de yapılacağı bildirildi.
CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi dün (8 Nisan) saat 17.00’ye alındı. Daha sonra bu saat 22.00 olarak açıklandı.
Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde CHP Parti Meclisi yine toplanamadı ve toplantının saati 00.00 olarak güncellendi.
Ancak toplantının saati bir kez daha değişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi'nin 9 Nisan Pazar günü sabah karşı saat 03.00'te başlayacağını açıkladı.
Yarkadaş'ın paylaşımının ardından CHP Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken bu soru kısa sürede cevap buldu.
Üçüncü kez ertelenerek 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen toplantının bir kez daha ertelenerek saat 07.00'de yapılacağı bildirildi.
Dört kere ertelenen toplantının beşinci kez ertelenip ertelenmeyeceği ise yeni merak konusu oldu.