Dört ayda 380 FETÖ'cü etkin pişmanlıktan yararlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde örgüte yönelik 46 operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların 8'i emniyet, 6'sı kara kuvvetleri, 4'ü jandarma, 3'ü adliye, 2'si hava kuvvetleri, 1'i deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, 1'i mülkiye, 1'i savunma sanayi, 1'i milli eğitim ve öğretmen yapılanması ile 19'u örgütün çeşitli alanları ve güncel örgütlenmesine gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380'i etkin pişmanlıktan yaralanarak, örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı.

Etkin pişmanlıktan yaralanan kişiler tarafından 6031 örgüt mensubu teşhis ve beyan edildi. Bunlardan 1510'unun ilk defa deşifre edilen isimler olduğu belirlendi.

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Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.

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