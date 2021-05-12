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Gündem Dört ayda 380 FETÖcü etkin pişmanlıktan yararlandı
ANKARA

Dört ayda 380 FETÖ'cü etkin pişmanlıktan yararlandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 380'i etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlananlar aracılığıyla isimleri belirlenen 6031 örgüt mensubundan 1510'unun ilk defa deşifre edildiği saptandı.

Haber Merkezi AA
Dört ayda 380 FETÖcü etkin pişmanlıktan yararlandı
Foto/arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde örgüte yönelik 46 operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların 8'i emniyet, 6'sı kara kuvvetleri, 4'ü jandarma, 3'ü adliye, 2'si hava kuvvetleri, 1'i deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, 1'i mülkiye, 1'i savunma sanayi, 1'i milli eğitim ve öğretmen yapılanması ile 19'u örgütün çeşitli alanları ve güncel örgütlenmesine gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380'i etkin pişmanlıktan yaralanarak, örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı.

Etkin pişmanlıktan yaralanan kişiler tarafından 6031 örgüt mensubu teşhis ve beyan edildi. Bunlardan 1510'unun ilk defa deşifre edilen isimler olduğu belirlendi.

Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.

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