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İSTANBUL

Dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon: 18 şüpheli aranıyor

Dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon: 18 şüpheli aranıyor
Foto/arşiv

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.

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