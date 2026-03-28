Dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza: Araç alev aldı iki yaralı

00:2328/03/2026, Cumartesi
AA
Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırklareli’de D-100 kara yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan birinin alev alması paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerden biri, çarpışmanın ardından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



