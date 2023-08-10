Drift atıp sosyal medyada paylaşmıştı: Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası verildi

Kadıköy'de İstanbul Havalimanı’na taksimetre açmadan yolcu götürmek isteyen ve bu konuda müşteriyle pazarlık yaptığı iddia edilen taksi şoförü, kendisini ücret konusunda uyaran kişiyle tartıştı. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.