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Gündem Drift pahalıya patladı Hem ceza yedi, hem aracı bağlandı
DİYARBAKIR

Drift pahalıya patladı: Hem ceza yedi, hem aracı bağlandı

Tüm ceza ve yaptırımlara rağmen trafikte terör estiren driftçi magandalar durmak bilmiyor. Son olarak

Gaziantep’in Nizip ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten 60 gün men edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, plakasını tespit ettiklerini aracı, ilçe merkezinde yakaladı.

Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
OYNAT 00:49
Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

  • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince sürücüye 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Drift gösterisi koronavirüs unutturdu: Fuar alanı modifiye araçlarla doldu
FOTOĞRAF 8
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Kütahya'da modifiye araçlarla ilgilenen bir grup, belediyeye ait Eskişehir karayolu üzerindeki fuar alanında izinsiz gösteri düzenledi.
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Çevre illerden, yaklaşık 900 modifiye aracın katıldığı iddia edilen drift gösterilerinin yanı sıra, çeşitli modifiye yarışmaları da düzenlendi.
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O anlar gösteride bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde maske ve sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.
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Drift gösterisi koronavirüs unutturdu: Fuar alanı modifiye araçlarla doldu
Kütahya'da belediyeye ait fuar alanında, çevre illerden modifiye araçlarla gelen ve izinsiz drift gösterisi düzenleyen bir grup, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.
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