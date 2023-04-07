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DSP Cumhur İttifakı'na katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Milletvekili listelerinin teslim edilmesine kısa süre kala Binali Yıldırım ve Ömer Çelik'in de aralarında olduğu AK Parti heyeti bugün DSP'yi ziyaret edip 'Seçimde beraber yürüyelim' teklifini iletmişti. Daha sonrasında AK Parti'yi ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

16:28 . 7/04/2023 Cuma
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Önder Aksakal - Binali Yıldırım - Recep Tayyip Erdoğan

Önder Aksakal - Binali Yıldırım - Recep Tayyip Erdoğan

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı
Önder Aksakal
, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.



Aksakal, AK Parti listelerinden seçime gireceklerini belirtti. Aksakal
"DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık."
açıklamasında bulundu.

AK Parti teklif sunmuştu

AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım ve Ömer Çelik bu sabah saatlerinde DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşmüştü. Binali Yıldırım 14 Mayıs için "Beraber yürüyelim" teklifi yapıldığını açıklarken Aksaka
l "DSP elinden geleni yapacak"
demişti.

#DSP
#Önder Aksakal
#AK Parti
#Cumhur ittifakı
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