DSP Cumhur İttifakı'na katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Önder Aksakal - Binali Yıldırım - Recep Tayyip Erdoğan
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı
Önder Aksakal
, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Aksakal, AK Parti listelerinden seçime gireceklerini belirtti. Aksakal
"DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık."
açıklamasında bulundu.
AK Parti teklif sunmuştu
AK Parti teklif sunmuştu
AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım ve Ömer Çelik bu sabah saatlerinde DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşmüştü. Binali Yıldırım 14 Mayıs için "Beraber yürüyelim" teklifi yapıldığını açıklarken Aksaka
l "DSP elinden geleni yapacak"
demişti.
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2 saat önce