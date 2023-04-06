DSP Genel Başkanı Aksakal HDP'li Sakık'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu - Sırrı Sakık - Önder Aksakal
HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki isim DSP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi
DSP Genel Başkanı Aksakal'ın açıklamaları ise Kılıçdaroğlu'nda soğuk duş etkisi meydana getirecek cinstendi.
"Küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim"
HDP üzerinden gönderme
Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmek ve hesaplaşmak ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu:
- "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir."
Aksakal'ın HDP üzerinden yaptığı açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basından soru kabul etmeyerek Genel Merkez'den ayrıldı.