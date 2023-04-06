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DSP Genel Başkanı Aksakal HDP'li Sakık'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında DSP'yi ziyaret etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın 'Yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi. 14 Mayıs seçimlerini 'küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim' olarak niteleyen Aksakal "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." dedi.

15:05 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Sırrı Sakık - Önder Aksakal

Kemal Kılıçdaroğlu - Sırrı Sakık - Önder Aksakal

HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki isim DSP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın açıklamaları ise Kılıçdaroğlu'nda soğuk duş etkisi meydana getirecek cinstendi.

Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın
'Yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz'
sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi. Aksakal
"Cumhuriyet'imizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı vermiştir."
dedi.


"Küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim"

14 Mayıs seçimleri için konuşan Aksakal,
"DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. KKTC Bayrağı'nın kapısında dalgalandığı tek parti DSP'dir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri yakından takip ettiğimizde, küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu görmek gerekiyor."
açıklamasında bulundu.

HDP üzerinden gönderme

Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmek ve hesaplaşmak ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu:

  • "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir."

Aksakal'ın HDP üzerinden yaptığı açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basından soru kabul etmeyerek Genel Merkez'den ayrıldı.


#Önder Aksakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#CHP
#aday
#Sırrı Sakık
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