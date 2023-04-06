DSP Genel Başkanı Aksakal HDP'li Sakık'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı cevap verdi

HDP'li Sırrı Sakık, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 seçimlerinde kendilerine verdiği sözleri hatırlattı. "Muharrem İnce'yi çok yakinen tanırım. Bizi konuşturtmasın." diyen Sakık, "2018'de İstanbul'daki görüşmede İnce'nin Kürtlerle ilgili taahhütleri, ana dilde eğitim ve daha birçok şey... Kapalı kapılar ardında bunları söyleyeceksiniz sonra meydanlarda Kürt düşmanlığı yapacaksınız. Siz kimsiniz ya, kimsiniz. Biraz ahlak ve samimi bir duruş sergilemeniz gerekir" ifadelerini kullandı.