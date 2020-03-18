Gündem Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali 100 metre yakınına yanaşılmıyor
MUĞLA

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali!

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali: 100 metre yakınına yanaşılmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı. Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor.

Haber Merkezi DHA
Dubai şeyhinin yatı.
Dubai şeyhinin yatı.

Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

78 milyon dolar alabora oldu: Suudi Prensin yatı kullanılamaz halde
DÜNYA
78 milyon dolar alabora oldu: Suudi Prensin yatı kullanılamaz halde

15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum’dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

Yatta korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen yatta güvenlik botu da hazır tutuluyor.

100 metre yakınına yanaşılmıyor

Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor. Yatın bir başka özelliği ise acil durumlarda savaş uçaklarında bulunduğu gibi oturulan koltukları fırlatması. Korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen yatta güvenlik botu da hazır tutuluyor.

Her türlü lüksü barındıran yattın içerisinde bulunan, restoranlar, barlar, eğlence merkezlerinin yanı sıra bir spor salonu ve birde hamam yer alıyor. Ultra lüks motor yatın güvertesinde jakuziler bulunurken, arka bölümünde ise su sporları yapabilecekleri su kaydırakları, kanolar, jetskiler ve dalış malzemeleri yer alıyor.

Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı öncesi açıklama yapacak.
Korona gündemine18 Mart arası

Korona gündemine
18 Mart arası

İsimsiz kahramanlar 105 yıl önce bugün vatan için toprağa düştü.
Dünya bunu da gördü

Dünya bunu da gördü

​Tuvalet kağıtları polis korumasında
Cinayet için 900 km gitti

Cinayet için 900 km gitti

​Kan donduran ifade: "Benden iz kalsın diyerek yüzünü kestim."
Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Karantinaya değil TBMM'ye girdi

Almanya'dan dönen HDP'li Beştaş'tan sabotaj gibi adım.

Müezzinler ezanda ağladı

Müezzinler ezanda ağladı

​'Namazlarınızı evlerinizde kılınız' kısmına gelince...
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.

Koronavirüs <br>taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.
Çatıdan<br>bedava elektrik

Çatıdan
bedava elektrik

10 bin TL'ye kuruluyor 30 yıl ücret ödenmiyor.
Çinlilerden<br> iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

70 bin bileşen incelendi, 4 günde iyileştirdi.
Kan grubu risk <br>oranını etkiler mi?

Kan grubu risk
oranını etkiler mi?

Koronavirüs ile ilgili merak edilen soruya çarpıcı yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.