Düğün salonlarının ardında uyuşturucu imparatorluğu: 293 milyonluk kara para ağı çöktü

Gaziantep’te emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretinden ve çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında harekete geçti. Zehir tacirliğinden elde edilen paralarla çetenin, düğün salonları işlettiği ortaya çıktı. Bu salonları, uyuşturucu gelirlerini aklamak için paravan olarak kullanan çete, titiz mali takip sonucu yakayı ele verdi.

Sıkı mali takip sonucu çete ortaya çıktı

Gaziantep Başsavcılığınca 13 Kasım 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında ilk önce 24 şüphelinin izine ulaşıldı. Ardından 33 şüpheliye yönelik incelemelerde “kara para akladıkları” tespiti yapıldı. Toplam 57 şüphelinin izine ulaşan savcılık, tüm bu isimleri mercek altına aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada yaklaşık 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu. Çok sayıda lüks araç, taşınmaz ve banka hesabına bloke getirildi.

Lüks otomobillere ve taşınmazlara el konuldu

Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 293 milyon 400 bin lira olarak değerlendirilen mal varlığına hemen müdahale edildi. Lüks marka araçlardan oluşan toplam 32 araca el konuldu. Ayrıca, 25 taşınmaz hakkında satılamaz ve devredilemez şerhi uygulandı. Şüphelilere ait daireler ve düğün salonlarının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Ayrıca 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesaplarının bloke edildiği bildirildi.

Altı ilde eş zamanlı operasyon

Kara para aklama suçu (TCK 282) kapsamında yürütülen operasyon için bugün tarihinde düğmeye basıldı. Gaziantep merkezli operasyonlarda 30’u Gaziantep’te olmak üzere toplam 36 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi. Operasyonda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Narkotik ağına ikinci dalga

Kara para aklayan çeteye yönelik operasyon sürerken sokaklarda “torbacı” olarak tabir edilen satıcılara da göz açtırılmıyor. Sokakların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya’yı kapsayan operasyonlarda toplam 49 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 13’ünün halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. 20 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını ise titizlikle sürdürüyor.







