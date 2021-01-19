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İSTANBUL

Dükkana başıboş pitbull girdi: İBB 'Birinizi ısırmadan alamayız' dedi

Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu. Karşılarında bir anda pitbull cinsi köpeği gören işçiler sağa sola kaçıştı. İBB'yi arayarak yardım isteyen işçiler "Birinizi ısırmadan alamayız" cevabını alınca son çare olarak köpeği çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

Haber Merkezi İHA
Tamirhanede pitbull paniği.
Tamirhanede pitbull paniği.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı.

Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

İHA
Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı.

“Sabahtan beri buradan ayrılmıyor”

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi” ifadelerini kullandı.

İBB'Yİ ARADI

  • İBB'yi arayarak yardım isteyen işçiler "Birinizi ısırmadan alamayız" cevabını alınca son çare olarak köpeği çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

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