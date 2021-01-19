Dükkana başıboş pitbull girdi: İBB 'Birinizi ısırmadan alamayız' dedi

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı.

Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

İHA Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı.

“Sabahtan beri buradan ayrılmıyor”

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi” ifadelerini kullandı.

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İBB'Yİ ARADI

İBB'yi arayarak yardım isteyen işçiler "Birinizi ısırmadan alamayız" cevabını alınca son çare olarak köpeği çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

OYNAT 00:59 Kayseri'de 'Hayvan Hakları Derneği' üyesi bir şahıs üç pitbull çaldı: Boynuna ip geçirdikleri köpeği boğulması pahasına yukarı çektiler Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediyenin köpek barınağından 3 adet pitbull cinsi köpek çaldığı belirlenen 2'si kadın 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin kentteki hayvan hakları koruma derneklerinden birisinin üyesi olduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın: Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik Bursa'da genelge gereği kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisin operasyon anı saniye saniye kaydedilirken, işyerinin girişinde bulunan Pitbull köpek ise dikkat çekti. Kumar oynayan 8 şüpheliye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak, Maske Takmamak ve Kumar Oynamak suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına 'Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik' demesi dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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