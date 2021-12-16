Dün asgari ücretin 5 bin 500 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz

İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Türkan Saylan'ın adının bir sokağa verilmesi için sunulan teklif tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, 'Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz' dedi. Gökkuş'un açıklamalarına CHP grubu tepki gösterdi.