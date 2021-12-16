Dün asgari ücretin 5 bin 500 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.
DÜN İKTİDARI HEDEF ALMIŞ VE 5 BİN 500 LİRADAN FAZLA OLMASINI İSTEMİŞTİ
CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 500 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.
Kılıçdaroğlu, gün içinde yaptığı asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde, "Verilen oranı küçümsemiyoruz" diye konuşmuştu.