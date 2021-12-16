Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.
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Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı. CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.
DÜN İKTİDARI HEDEF ALMIŞ VE 5 BİN 500 LİRADAN FAZLA OLMASINI İSTEMİŞTİ
CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.
Kılıçdaroğlu, gün içinde yaptığı asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde,
"Verilen oranı küçümsemiyoruz" diye konuşmuştu.
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Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması sonrası konuşan Kılıçdaroğlu: Asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4.253 TL olduğunu açıklamasından sonra, asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asgari ücret üzerinden gelir vergisinin alınmaması lazım. Bundan ayrıca vergi alırsanız doğru değil' dedi.