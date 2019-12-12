Adıyaman haberleri: Dünya gündemine oturan duvardaki muz yerine camda çiğ köfte! Dünya gündemine oturan duvardaki muz yerine camda çiğ köfte: Acısı yeter İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Adıyaman’da çiğ köfte ile yapıldı. “Acısı yeter” sloganıyla “Lülük” ismini verdiği çiğ köfteyi cama yapıştıran Sait Önder, “İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünya gündemine gelmek için muzu duvara yapıştırıp sanata katkıda bulundu. Bizde çiğ köftesi ile meşhur Adıyaman’a katkıda bulunmak için sanat eseri yaptık" dedi.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 10:31 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 10:32 İHA