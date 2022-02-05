​Dünya Kanser Günü: Kanserden değil geç kalmaktan kork ​

Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen II. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri dün başladı.
6 Şubat’a kadar sürecek etkinliğin açılışında konuşan Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “kanserden değil geç kalmaktan korkun” söyleminin hala geçerliliğini koruduğunu bildirdi.
Kanser uzmanları olarak toplumu özellikle bu konuda bilinçlendirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Prof. Altuntaş, “Her yıl 10 milyon insan kanserden ölmektedir. Eğer bilgilendirme bilinçlendirme ve farkındalığı artıramazsak 2030 yılına kadar kanser ölümlerinin 13 milyona çıkacağını tahmin edilmektedir” uyarısında bulundu.