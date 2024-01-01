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Dünya medyası son dakika olarak duyurdu: Galata Köprüsü'ndeki tarihi Gazze yürüyüşünü manşete taşıdılar

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliam yaptığı Gazze'ye destek ve terörle mücadele şehit düşen kahramanlara rahmet için yüzbinlerce vatandaş yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluştu. Türk ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı Galata'daki tarihi buluşma, uluslararası medyada da geniş yankı uyandırdı.

15:37 - 1/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 16:08 - 1/01/2024 الإثنين
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İstanbul Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünyanın gündeminde.
İstanbul Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünyanın gündeminde.

İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi.


Tarihi yürüyüşe, ellerinde bayraklarla yüz binlerce İstanbullu katıldı.


İngiltere merkezli The New Arab, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti." diye yazdı.



Galata'da mahşeri kalabalık


Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazını kılmasının ardından başladığı hatırlatıldı.


Haberde, "Türk ve Filistin bayraklarını sallayan protestocular, sloganlar atarak Boğaziçi'ndeki Galata Köprüsü'ne yürüdü." denildi.


Terör örgütü PKK'nın Türk askerlerine yönelik hain saldırılarına tepki gösterilen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkat çekildiği bildirildi.



Sabah namazından sonra buluştular


Middle East Monitor, İstanbul mitinginde, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Türk askerlerinin anıldığını ve Filistinlilere destek verildiğini kaydetti.


Ayasofya, Eminönü, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından kalabalığın bir araya geldiği belirtildi.


Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Türk askeri ve Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenler için dualar edildiği notu paylaşıldı.



Namazın ardından katılımcıların Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartlar taşıyarak Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladığı ifade edildi.


Katar merkezli Al Jazeera, mitingden karelere yer verdi. Toplanan insanların oluşturduğu kalabalığa dikkat çekildi.




#Gazze
#İstanbul
#Galata Köprüsü
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