Dünya medyası son dakika olarak duyurdu: Galata Köprüsü'ndeki tarihi Gazze yürüyüşünü manşete taşıdılar

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için on binlerce kişi sabah namazında bir araya geldi. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği yürüyüşle yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık edecek.