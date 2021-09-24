Gündem Dünyaca ünlü yazar Coelho Okçunun Yolu kitabını Mete Gazoza adadı
İSTANBUL

Dünyaca ünlü yazar Coelho 'Okçu'nun Yolu' kitabını Mete Gazoz'a adadı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı 'Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

Haber Merkezi DHA
Dünyaca ünlü yazar Coelho Okçunun Yolu kitabını Mete Gazoza adadı
Paulo Coelho

Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun yeni kitabı 'Okçu’nun Yolu' 21 Eylül’de okuyucuyla buluştu.

Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.


"BU KİTABI METE GAZOZ'A ADIYORUM"

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında?
ÖZGÜN
Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında?

Milli okçumuz Mete Gazoz tarih yazdı: İşte altın madalyayı getiren o atış
OYNAT 00:29
Milli okçumuz Mete Gazoz tarih yazdı: İşte altın madalyayı getiren o atış
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçumuz Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek şampiyon oldu.

22 yaşındaki sporcumuz, Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon okçusu olarak altın madalyayı boynuna geçirdi.


Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancardan TEKNOFESTe ziyaret: Gelecek Nobeller buradan çıkabilir

Göbeklitepe'den sonra<br> Karahantepe heyecanı

Göbeklitepe'den sonra
Karahantepe heyecanı

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.