Dünyada ilk defa Kuşadası’nda görüldü: Mantara 'Türkiye' adı verildi
Dünyada ilk defa Kuşadası’nda görüldü: 'Türkiye' adı verildi
Kuşadası’nda keşfedilen ve dünyada ilk defa görülen yeni bir mantar türü bilim dünyasına tanıtıldı. 2015 yılında Kuşadası’nda yapılan saha araştırmaları esnasında toplanan mantar, 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe Türkiye’ye atfen “Volvariella turcica” olarak tescillendi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası’nda yeni bir mantar türü keşfederek bilim dünyasına tanıttı.
2015 yılında Kuşadası’nda yaptığı saha araştırmaları esnasında toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe “Volvarille turcica” olarak tescillendi.
DÜNYADA İLK DEFA GÖRÜLÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen TAGEM14 /AR-GE/40 numaralı proje kapsamında toplanan mantar örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, dünyada ilk defa görülen bir mantar türüne rastladığı ortaya çıktı. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye’ye atfen, “Volvariella turcica” olarak verdi.
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Keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan yeni mantar türü, Amerika Birleşik Devletleri’nde bitki bilimleri alanında yayın yapan ‘Mycologia’ isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayınlandı.
5 YIL ÖNCE BULUNDU
Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz yaptığı keşifle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıl önce Kuşadası’nda yaptığımız saha incelemesinde daha önce hiç rastlamadığımız "beyaz bir mantarı” fark ettik. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında bulduğumuz mantarın üç farklı gen bölgesini izole ettik ve bunları yurt dışındaki diğer beyaz mantar örneklerinin sekansları ile karşılaştırdık. Sonuç olarak keşfettiğimiz mantarın dünyada bir benzerinin olmadığını tespit ettik.
Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesi bilim adamı Prof. Dr. Henning Knudsen ile 3 yıl boyunca ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarda Danimarka, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin herbaryumlarında incelemelerde bulunuldu ve keşfedilen yeni türe benzer olan nadir mantar koleksiyonları bu çalışma çerçevesinde ilk kez incelendi “ dedi.
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2500 MANTAR ÇEŞİDİ VAR
Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz ayrıca Kuşadası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası’nda genel olarak Akdeniz ikliminin yanı sıra Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaklaşık olarak 2.500 mantar çeşidi bulunmaktadır. Volvariella turcica’nın keşfi ile bunlara bir yenisi daha eklendi. Kuşadası bölgesinde yeni keşifler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.