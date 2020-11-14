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AYDİN

Dünyada ilk defa Kuşadası’nda görüldü: Mantara 'Türkiye' adı verildi

Dünyada ilk defa Kuşadası’nda görüldü: 'Türkiye' adı verildi

Kuşadası’nda keşfedilen ve dünyada ilk defa görülen yeni bir mantar türü bilim dünyasına tanıtıldı. 2015 yılında Kuşadası’nda yapılan saha araştırmaları esnasında toplanan mantar, 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe Türkiye’ye atfen “Volvariella turcica” olarak tescillendi.

Haber Merkezi İHA
Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi.
Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası’nda yeni bir mantar türü keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

2015 yılında Kuşadası’nda yaptığı saha araştırmaları esnasında toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe “Volvarille turcica” olarak tescillendi.

DÜNYADA İLK DEFA GÖRÜLÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen TAGEM14 /AR-GE/40 numaralı proje kapsamında toplanan mantar örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, dünyada ilk defa görülen bir mantar türüne rastladığı ortaya çıktı. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye’ye atfen, “Volvariella turcica” olarak verdi.

Keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan yeni mantar türü, Amerika Birleşik Devletleri’nde bitki bilimleri alanında yayın yapan ‘Mycologia’ isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayınlandı.

Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi

5 YIL ÖNCE BULUNDU

Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz yaptığı keşifle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıl önce Kuşadası’nda yaptığımız saha incelemesinde daha önce hiç rastlamadığımız "beyaz bir mantarı” fark ettik. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında bulduğumuz mantarın üç farklı gen bölgesini izole ettik ve bunları yurt dışındaki diğer beyaz mantar örneklerinin sekansları ile karşılaştırdık. Sonuç olarak keşfettiğimiz mantarın dünyada bir benzerinin olmadığını tespit ettik.

Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesi bilim adamı Prof. Dr. Henning Knudsen ile 3 yıl boyunca ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarda Danimarka, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin herbaryumlarında incelemelerde bulunuldu ve keşfedilen yeni türe benzer olan nadir mantar koleksiyonları bu çalışma çerçevesinde ilk kez incelendi “ dedi.

ğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz

2500 MANTAR ÇEŞİDİ VAR

Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz ayrıca Kuşadası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası’nda genel olarak Akdeniz ikliminin yanı sıra Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaklaşık olarak 2.500 mantar çeşidi bulunmaktadır. Volvariella turcica’nın keşfi ile bunlara bir yenisi daha eklendi. Kuşadası bölgesinde yeni keşifler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ayamama'daki kirlilik havadan görüntülendi: Dere simsiyah akıyor
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Ayamama Deresi'nin Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bölümünün çevresi fabrika ve bir çok işletmeyle dolu.
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Bunlardan gelen atıklar nedeniyle derenin rengi neredeyse siyaha dönmüş durumda.
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Atıklar, Papaz Köprüsü olarak adlandırılan bölümden kanallardan dereye karışıyor, simsiyah renkteki su çevre sağlığı açısından tedirginlik ve korku, yaratıyor.
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Kanallardan bırakılan siyah renkteki suyun karıştığı Ayamama Deresi'nin kötü kokusu da bölgeyi kaplamış durumda.
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Çevrede oturandalar kokudan ve kirlilikte şikayet ederken, soğuk havaya rağmen sivrisineklerin hala derede yaşadığını belirtiyor ve önlem alınmasını istiyorlar. Merkez Mahallesi'nde yaşayanlar defalarca şikayet ettikleri halde belediyelerin bir çözüm bulmadığını beliriyor.
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Derenin hemen yanındaki sokaklardan birinde yaşayan Onur Coşkun, Bizim ev hemen yan tarafta. Fabrikaların giderlerinden dolayı yani bütün pisliği dereye akıttıklarından dolayı koku oluyor, derede her gün ayrı renk oluyor. Fabrikaların kalkması lazım. Dere yatağının yapılacağı söyleniyor, hala yapılmadı. Herkes şikayet ediyor ama kimse bakmıyor. Bir makine geldi toprağı dereden aldı, yana attı genişletmek için. Yine gördüğünüz gibi pislik dedi.
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Selvi Özeryıldız da, Sivrisinek olsun, pisliği olsun çok rahatsızız biz. Kokusu çok kötü, camlarımızı açık bırakamıyoruz diyerek kolundaki sivrisinek ısırığı izlerini gösterdi.
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Özeryıldız, Bu soğukta sivrisinek olur mu? Ama belediyeden geliyorlar buraya bakıyorlar, 'hadi eyvallah' deyip gidiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir şey. Kağıtçılar var, atık çalışıyorlar burada, derenin pisliği, biz perişan olduk burada. Kimsede ilgilenmiyor, yazık, günah. Kaç defa şikayet ettik, ilgilenmiyorlar, hiç gelmiyorlar ki diye konuştu.
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Ali Koçman, Derenin durumu, bugün yapılacak, yarın yapılacak. Burada gerçekten sağlığım çok kötü durumda. Ben kronik hastayım, virüs var, şaşırıp kaldık, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz, bir yerimiz de yok. İnanın burada kokudan dolayı mahallede hasta olmayan insan yok, perişan haldeyiz şeklinde konuştu.
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Ayamama'daki kirlilik havadan görüntülendi: Dere simsiyah akıyor
Ayamama Deresi'ni, Küçükçekmece'de fabrika ve tesislerden bırakılan atıklar siyaha bürüdü. Simsiyah akan derede pencere açamadıklarını, kokudan, kirlikten ve sivrisineklerden bıktıklarını söyleyen mahalle sakinleri, önlem istiyor. Mahalle sakinlerinin, yetkililerin bir an evvel harekete geçmesini istedikleri deredeki kirlilik havadan da görüntülendi

Suların çekilmesiyle beyaza büründü: Görenleri büyülen gölde kartpostallık manzara
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Ulaş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah gölü, kış aylarının yağışlı geçmesiyle ilkbaharda sular altında kaldı. Yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi gölde, suların çekilmesine neden oldu. Kellah gölünde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde, gün batımındaysa kartpostallık görüntüler oluşuyor.
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Ulaş ilçesinde yaşayan Recep Alperen Seyhan, suda bulunan tuz oranı nedeniyle zeminin beyaza büründüğünü belirterek, “Burası Ulaş’ın Kellah gölü olarak biliniyor. İlkbahar’da su fazla oluyor, kışa doğru çekiliyor. Görüldüğü gibi zeminde beyaza bürünüyor. Bu beyazlığın nedeni suda bulunan tuz oranı. Şuan ki hali tuz gölüne benziyor, ilginç gözüküyor. Biz burada sürekli gezeriz, fotoğraf çekindik. Doğal güzelliği var. Yağışlar olmadığı için beyaz duruyor, yağışlar olsaydı böyle olmazdı. Yağışlar başlayınca göl tekrar suyla dolacak dedi.
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İlçede yaşayan Muhammet Seyhan, beyaza bürünen göl zeminin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Burası ilkbaharda suyla doluydu. Çevredeki tarım arazileri buradan su çekilerek sulanıyordu. Zaman geçtikçe iklim koşullarından dolayı böyle oldu. Tuz oranı fazla olduğu için sular çekildiğinde zemin beyaza bürünüyor. Görüntü çok güzel gözüküyor, vatandaşlardan da ilgi var dedi.
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Suların çekilmesiyle beyaza büründü: Görenleri büyülen gölde kartpostallık manzara
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaza büründü. Tuz tabakasıyla kaplanan gölde, kartpostallık görüntüler oluştu.


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