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Gündem Dünyanın gözü Ayasofyada Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor
POLİTİKA

Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ile ilgili son dakika gelişmesi

Dünyanın gözü Ayasofya'da: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor

Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs’ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi. Yerli ve yabancı medya kuruluşları da Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Haber Merkezi AA
Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi.
Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi.

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

AA
Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi.

Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Ayasofya için iki formül: Aylardır beklenen kararın bugün açıklanması bekleniyor
HAYAT
Ayasofya için iki formül: Aylardır beklenen kararın bugün açıklanması bekleniyor

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak” sözleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii temel atma törenine katıldı. Burada, Ayasofya'ın ibadete açılmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır” dedi.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
OYNAT 03:30
Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.


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