Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ile ilgili son dakika gelişmesi
Dünyanın gözü Ayasofya'da: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor
Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs’ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi. Yerli ve yabancı medya kuruluşları da Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.
Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.
Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.
Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.