Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ile ilgili son dakika gelişmesi Dünyanın gözü Ayasofya'da: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs’ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi. Yerli ve yabancı medya kuruluşları da Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Haber Merkezi 10 Temmuz 2020, 14:05 Son Güncelleme: 10 Temmuz 2020, 14:11 AA