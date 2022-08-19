Gündem Dünyanın gözü Lvivdeydi Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider
POLİTİKA

Dünyanın gözü Lviv'deydi: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Dünyanın adeta kilitlendiği görüşme, dış basında geniş yankı uyandırdı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana iki ülkenin devlet başkanlarıyla yüz yüzde görüşebilen tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çekilirken, 'Ara bulucu rolünü üstlenebilecek tek lider' ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın gözü Lvivdeydi: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Dünyanın gündemi Lviv'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi oldu. Birçok gazete görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Özellikle Rus medyası Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın ara bulucu rolünden memnuniyetlerini dile getirdi. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti. Independent ise Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

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RUS MEDYASININ DA GÜNDEMİNDE LVİV VARDI

Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

ARA BULUCU ROLÜ OYNAYABİLECEK TEK LİDER"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Fransız France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan seslendi: Yeniden arabulucu olmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan seslendi: Yeniden arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Savaş müzakere masasında bitecek. Zelenskiy ve Guterres de benimle aynı fikirde, Türkiye olarak tekrar arabulucu rolünü oynamaya hazırız.' ifadelerini kullandı.


  • Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.

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"GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN VERDİĞİ GÜÇLÜ BİR DESTEK"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenskiy`nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.

Azerbaycan haber ajansı APA, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Savaşın başından beri 98 tırlık insani yardım sevk ettik. Ukrayna'nın yeniden inşası için destek vereceğiz.' ifadelerini kullandı.


  • Al Jazeera muhabiri Resul Sardar, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının risk taşıdığını ve savaş devam ederse bir taraf seçmek zorunda kalacağından korktuğunu söylüyor.

Newsweek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ve Avrupa Birliği'ni Rusya'ya karşı sert bir şekilde karşı karşıya getiren savaşta, en muhtemel barışçı olarak Ukrayna'ya gitti" ifadelerini kullandı. Haberde, Erdoğan'ın bu ayın başında Soçi'yi ziyaret ettiği ve Putin'le de görüştüğü hatırlatıldı. Newsweek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulu rolünün altını çizdiği haberde şu ifadelere yer verdi:

"Hem Ukrayna hem de Rusya'nın ihtiyaç duyduğu Erdoğan, şu an için savaşın sona ermesi pek mümkün görünmese de, olası bir ateşkeste kilit bir rol oynayabilir."

Belarus merkezli Nexta televizyonu ise, "Erdoğan Ukrayna'nın yanında" diyerek görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısından alıntılar yaptı.

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