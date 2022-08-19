Dünyanın gözü Lviv'deydi: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Dünyanın gündemi Lviv'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi oldu. Birçok gazete görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Özellikle Rus medyası Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın ara bulucu rolünden memnuniyetlerini dile getirdi. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti. Independent ise Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

GÜNDEM Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi

RUS MEDYASININ DA GÜNDEMİNDE LVİV VARDI

Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

ARA BULUCU ROLÜ OYNAYABİLECEK TEK LİDER"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

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Fransız France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.

DÜNYA BM Genel Sekreteri Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor

Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.

DÜNYA BM Genel Sekreteri Guterres: Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor

"GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN VERDİĞİ GÜÇLÜ BİR DESTEK"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenskiy`nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.

Azerbaycan haber ajansı APA, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.

Al Jazeera muhabiri Resul Sardar, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının risk taşıdığını ve savaş devam ederse bir taraf seçmek zorunda kalacağından korktuğunu söylüyor.

Newsweek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ve Avrupa Birliği'ni Rusya'ya karşı sert bir şekilde karşı karşıya getiren savaşta, en muhtemel barışçı olarak Ukrayna'ya gitti" ifadelerini kullandı. Haberde, Erdoğan'ın bu ayın başında Soçi'yi ziyaret ettiği ve Putin'le de görüştüğü hatırlatıldı. Newsweek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulu rolünün altını çizdiği haberde şu ifadelere yer verdi:

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"Hem Ukrayna hem de Rusya'nın ihtiyaç duyduğu Erdoğan, şu an için savaşın sona ermesi pek mümkün görünmese de, olası bir ateşkeste kilit bir rol oynayabilir."

Belarus merkezli Nexta televizyonu ise, "Erdoğan Ukrayna'nın yanında" diyerek görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısından alıntılar yaptı.