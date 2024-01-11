İddianamenin ek belgelerine göre, bu kişilerin Jeffrey Epstein'ın uçağıyla seyahat eden kişiler arasında olduğu belirtiliyor. Belgelere göre bu kişilerin isimleri Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat.

Refia Banu Küçükköylü