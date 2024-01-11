İddianamede adı geçen iki Türk
Voice of America Türkçe'nin haberine göre, reşit olmayan genç kızlara cinsel istismarla suçlanan Epstein'ın özel uçağıyla çocukları kendisine ait adaya taşıdığı iddia edilmişti. Mahkeme belgelerinde, Epstein'ın özel uçağının pilotuna Türkiye'den de çocuk götürülüp götürülmediği sorusu, konunun Türkiye'de de yoğun ilgi görmesine neden olmuştu. Şu ana kadar bilindiği kadarıyla iddianamede iki Türk vatandaşının da ismi geçiyor.
Eski Türkiye güzeli de mağdur
Küçükköylü'nün, Epstein'ın uçağında, Andrew ve Epstein tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan Virginia Giuffre'yle birlikte seyahat ettiği öne sürülmüştü. İngiliz medyası, Epstein'ın cinsel istismar suçlarından Küçükköylü'nün bilgisi olup olmadığı konusunda bir bilginin olmadığını ifade etmişti.
Saçlarını kesmek için gitti istismara uğradı
İkinci isim Turabi Fırat'ın ise, o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'ın uçağına bindiği tahmin ediliyor.
Pilot Marçinko konuşmama hakkını kullanmıştı
İddianameye göre, Epstein'ın pilotu Nadya Marçinko yargıcın kendisine yönelttiği başka ülkelerden ve Türkiye'den de kız çocukların ABD'ye getirilip getirilmediği konusundaki soruyu konuşmama hakkını kullandığını söyleyerek yanıtsız bırakmıştı.
Kamuoyuyla paylaşılan mahkeme belgelerinde ismi açıklanmayan ve isimleri gizli tutulan kişiler de yer alıyor. Açıklanan iddianamenin aslında Epstein davasıyla ilgili çok da fazla yeni veya daha önceden bilinmeyen bilgiyi ortaya çıkarmadığı yorumları da yapılıyor.
Epstein davası
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Maxwell hali hazırda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtmişti.