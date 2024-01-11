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Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında iki Türk'ün adı geçiyor: Türkiye güzeli seçilen isim de cinsel istismara uğramış

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin paylaşılan iddianamede adı geçen isimler arasında iki Türk de bulunuyor. 943 sayfalık iddianamede adı bulunan Refia Banu Küçükköylü'nün, geçmişte Türkiye güzellik yarışmalarında birincilik elde etmiş bir isim olduğu ve Epstein tarafından uzun süre şiddete ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. O dönemde adı Jane Doe olarak basına yansıyan Küçükköylü, Epstein çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığını ve Epstein'in kız arkadaşı Maxwell'in saçlarını kesmek için gittiği evde cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.

12:14 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 11/01/2024 Perşembe
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ABD'de kız çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan ABD'li milyarder
Jeffrey Epstein
davasında yeni ayrıntılar basına yansımaya devam ediyor. Savcılığın 943 sayfalık iddianameyi kamuoyuna açmasının ardından Epstein'la ilişkisi olan yeni isimler de ortaya çıkıyor.

İddianamede adı geçen iki Türk


Voice of America Türkçe'nin haberine göre, reşit olmayan genç kızlara cinsel istismarla suçlanan Epstein'ın özel uçağıyla çocukları kendisine ait adaya taşıdığı iddia edilmişti. Mahkeme belgelerinde, Epstein'ın özel uçağının pilotuna Türkiye'den de çocuk götürülüp götürülmediği sorusu, konunun Türkiye'de de yoğun ilgi görmesine neden olmuştu. Şu ana kadar bilindiği kadarıyla iddianamede iki Türk vatandaşının da ismi geçiyor.


İddianamenin ek belgelerine göre, bu kişilerin Jeffrey Epstein'ın uçağıyla seyahat eden kişiler arasında olduğu belirtiliyor. Belgelere göre bu kişilerin isimleri Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat.
Refia Banu Küçükköylü
'nün o tarihlerde ABD'de emlak danışmanlığı yaptığı biliniyor. Küçükköylü'nün ismi daha önce, İngiliz medyasında Prens Andrew'la Epstein arasındaki ilişkiye dair haberlerde de yer almıştı.

Eski Türkiye güzeli de mağdur


Küçükköylü'nün, Epstein'ın uçağında, Andrew ve Epstein tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan Virginia Giuffre'yle birlikte seyahat ettiği öne sürülmüştü. İngiliz medyası, Epstein'ın cinsel istismar suçlarından Küçükköylü'nün bilgisi olup olmadığı konusunda bir bilginin olmadığını ifade etmişti.


Küçükköylü'nün Epstein'in tecavüz ettiği kadınlar arasında yer alan ve skandal ilk duyulduğunda, kimliğinin gizlenmesi için adı dosyada anonim bir isim olan "Jane Doe" isimli Türk kadın olduğu tahmin ediliyordu. Dosyalardaki gizlilik kararının kaldırılmasının ardından Epstein'in uçağına binen isimler de ortaya çıktı ve bu kayıtlardan B.K.'nın eski Türkiye güzeli
Refia Banu Küçükköylü
olduğu anlaşıldı. 1990'lı yıllarda Türkiye güzeli seçilen Küçükköylü'nün Epstein tarafından uzun süre şiddete ve tecavüze maruz bırakıldığı anlaşılmıştı.

Saçlarını kesmek için gitti istismara uğradı


O dönemde yapılan haberlerde adı
Jane Doe
olarak yazılan Türk kadının 2001 yılında Türkiye'den Florida eyaletine geldiği yazılmıştı. Haberlere göre, Türk kadın olayı yaşadığı yıllarda 26 yaşındaydı. Şu an bir emlak komisyoncusu olduğu belirtilen kadın Epstein çiftiyle bir mangal partisinde tanıştı. Kadın yaşadığı olayı anlatırken, 2006-2007'de patronunun evinde Epstein'in kız arkadaşı Maxwell ile tanıştığını belirtti ve "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi.

İkinci isim Turabi Fırat'ın ise, o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'ın uçağına bindiği tahmin ediliyor.



Pilot Marçinko konuşmama hakkını kullanmıştı


İddianameye göre, Epstein'ın pilotu Nadya Marçinko yargıcın kendisine yönelttiği başka ülkelerden ve Türkiye'den de kız çocukların ABD'ye getirilip getirilmediği konusundaki soruyu konuşmama hakkını kullandığını söyleyerek yanıtsız bırakmıştı.


Kamuoyuyla paylaşılan mahkeme belgelerinde ismi açıklanmayan ve isimleri gizli tutulan kişiler de yer alıyor. Açıklanan iddianamenin aslında Epstein davasıyla ilgili çok da fazla yeni veya daha önceden bilinmeyen bilgiyi ortaya çıkarmadığı yorumları da yapılıyor.


Epstein davası


En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.


Epstein'ın sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Maxwell hali hazırda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.


Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtmişti.


#Jeffrey Epstein
#ABD
#PEDOFİLİ
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