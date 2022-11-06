Dünyayı sömürenlerin kapısına gitti: Kılıçdaroğlu'na Londra eleştirisi

Gaziantep’te 5 OSB ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu çözecek Gaziray Banliyö Projesi tamamlandı. Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda toplanan 60 binden fazla Gaziantepliye hitap etti. “Vesayetin oyununu sizlerle bozduk. Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Şimdi de Türkiye Yüzılı’na hazırlanırken, Antep’te sizlerle yola çıkıyoruz” diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

KITA KITA GEZİYOR

“Bu topraklar üzerinde hesapları olanlar yok mu, var. Türk milletini bu topraktan atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecek. Kimi zaman köken, kimi zaman mezhep üzerinden kirli senaryolar denendi. Milletimiz emperyalizmin planlarını başlarına geçirdi. 2023’e yaklaşırken bunun yeni işaretleri başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok. Temiz para arıyormuş. Ama gittiği tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyunu Umumiye’den biz de IMF görünümlü kenelerden kurtardık. Artık bizim IMF ile işimiz yok. Ama CHP IMF’in temsilcileriyle İstanbul’da otellerde bir araya geldi. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın geceyarıları yayınladığı her video, yaptığı her konuşma Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder?”

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CUMHURİYET’E FAYDALARI YOK

“Sorsanız partilerinin Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet’e tek kuruşluk faydaları yok. Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır ama Cumhuriyet’i yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023’te de bu oyunu bozar. Bugün hiçbir sorumlulukları yokken bu değerlere sahip çıkamayanların yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini ne tarafa çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Güvenliğimizi ülkemiz sınırlarının dışına attığımız terör örgütlerinin hamiliğini yürütenlere havale edecek, ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri, IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Türkiye’yi yeniden 1970’lerin, 1990’ların perişan haline döndürecekler.”

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Gaziantep’e 30 milyar liralık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te toplam yatırım tutarı 30 milyar TL olan projelerin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, tören alanına Gaziray ile geldi. Proje kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta 2’si hızlı tren, 2’si banliyö olmak üzere 4 hatlı demiryolu yapıldı. 16 istasyon, 5,5 km uzunluğunda 3 aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt/üst geçit, 26 menfez inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşmuş olacak.