Dur ihtarına uymadı 68 suçtan arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan Sametcan C.’nin GBT sorgulamasında 58 ayrı 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Vergi usül kanununa muhalefet', 3 adet 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık', 4 adet 'Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' olmak üzere 68 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lirada adli para cezasına çarptırıldığı da tespit edildi.