Duruşma 30 Ocak’ta: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazı üzerine tarih öne çekildi

Küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilip istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla açılan davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Duruşma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazı ile 30 Ocak’a alındı. H.K.G.’nin küçük yaştayken 29 yaşındaki K.İ. ile evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame 10 Aralık’ta kabul edilmişti.

AVUKATTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 22 Mayıs’ta görülmesine hükmetmişti. Müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz ederek duruşmanın önü çekilmesini talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi kabul ederek duruşma tarihini 30 Ocak’a çekti. Öte yandan istismara maruz bırakıldığı iddia edilen H.K.G.’nın avukatı da dosyada şüpheliler eski eş K.İ., baba Y.Z.G. ve anne F.G.’nin tutuklanmalarını talep etti. Tutuklama talebinin de 30 Ocak’ta görülecek duruşmada değerlendirileceği öğrenildi. Ayrıca dosyaya gizlilik kararı verilmesini istendi.

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