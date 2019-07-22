Gündem Düzcede bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
DÜZCE

Düzce haber: Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi AA
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı.

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

İki kişinin cansız bedeni bulunmuştu

  • Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
GÜNDEM
Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
Faturalar sadeleşecek

Faturalar
sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzceden bir acı haber daha

Düzce'den bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspora güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.
İki kuruma<br>soruşturma açıldı

İki kuruma
soruşturma açıldı

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulama tespit edildi
İstanbul'da<br>tarihin en büyük operasyonu

İstanbul'da
tarihin en büyük operasyonu

Rekor sayıdaki sahte dolarları ​FETÖ'cüler mi bastı?
20 Ağustos'a<br>kadar süre verildi

20 Ağustos'a
kadar süre verildi

​İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeler için İçişleri Bakanlığı'ndan talimat.

Kayaların <br>arasında bulundu

Kayaların
arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.

Ortak üretim

Ortak üretim

​Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkiler büyüyor.

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok.
Ön tasarımı <br>tamamlandı

Ön tasarımı
tamamlandı

​2022 yazında ilk uçuşa hazır hale gelecek.
Ek seferler konuldu

Ek seferler konuldu

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı hazırlığı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.