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Gündem 50 lirasına 75 bin lira istiyor Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor
DÜZCE

Düzce haberleri: 50 lirasına 75 bin lira istiyor

50 lirasına 75 bin lira istiyor: Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde market işleten Bülent Öztürk, alışveriş sırasında eline gelen hatalı basım 50 TL’yi ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek banknotunu en iyi teklifi verene satacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bülent Öztürk
Bülent Öztürk

Akçakoca'nın Yalı Mahallesi Muhtarı olan, aynı zamanda market işleten Bülent Öztürk’ün alışveriş sırasında eline hatalı basım 50 TL’lik banknot geçti. Hatalı basılan 50 TL’lik banknotun sağ üst köşesinde 50 sayısı yerine 5 rakamı bulunuyor.

Öztürk, alışveriş sırasında eline geçen ve hatalı basım olduğunu fark ettiği 50 TL’lik banknotu satılığa çıkarttı.

Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
GÜNDEM
Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Öztürk, "Akşam hesap toplarken paraları sayarken 50 TL'lik parada bir değişiklik fark ettim. Baktım sıfırın birisi yok. Sahtedir diye ayırdım. Bir hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanlış basım para diye haberini gördüm. Bankaya götürdüm sahte olup olmadığını anlamak için. Sahte olmadığını söylediler. Bende para olduğunu gören 1-2 kişi aradı. Teklif etti ancak piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm. Teklifleri bekliyorum” diye konuştu.

Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı
GÜNDEM
Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
GÜNDEM
Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
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