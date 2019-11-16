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DÜZCE

Düzce haberleri: Belediye otobüsü alev alev yandı!

Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı: Otobüs kullanılmaz hale geldi

Düzce’de seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan belediye otobüsü alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezi ile Kalıcı Konutlar arasında sefer yapan Sinan T. idaresindeki belediye otobüsünün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:35
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Düzce'de seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan belediye otobüsü alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Dumanları fark eden Sinan T. aracı durdurdu. Araçta bulunan yolcular panikle dışarı çıkarken, otobüsün motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Otobüsün yandığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler içinde kalan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ölen yada yaralanan olmadı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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