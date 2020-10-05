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DÜZCE

Düzce haberleri: Kiraladıkları evi kumarhaneye çevirenler baskınla yakalandı

Polis takibe aldığı şüphelileri sitede bastı: Kiraladıkları evi kumarhaneye çevirmişler

Düzce'de polis ekipleri daha önce işlem yaptıkları kişilerin sürekli girip çıktıkları evi takibe aldı. Ağırlıkla üniversite öğrencilerinin oturduğu siteden kumar oynatılıyor ihbarı üzerine yapılan baskında şüphelilerin kiraladıkları evi kumarhaneye çevirdiği belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Evin salonuna kurulan kumar masası.
Evin salonuna kurulan kumar masası.

Düzce’de bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında kiraladıkları evde kumar oynatan şahıslar suçüstü yakandı. Şahısların daha önceden de benzer suçtan ceza aldıkları belirlendi.

İHA
Evin salonuna kurulan kumar masası.

POLİS TAKİBİNE TAKILDILAR

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynamak ve oynatmaktan daha önce işlem yaptıkları N.S., Y.D., A.S., T.S., İ.K. ve S.A. ile Konuralp mevki’inde sürekli girip çıktıkları bir evi takibe aldı. Ekipler, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir site içinde daha öncede takibe alınan binaya şüpheli şahısların girdiklerini belirledi. Aynı adresten kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler tarafından yapılan baskında, şahısların kiraladıkları dairenin oturma odasına kumar masası koyarak daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi.

İHA
  • Baskın sonucunda 6 şahsa yasa dışı kumar oynamak suçundan kabahatler kanunu gereği işlem yapılırken ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan baskında şahısların kiraladıkları daire ise 6 ay boyunca mühürlendi.

İHA

İHA

İHA
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