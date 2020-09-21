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DÜZCE

Düzce haberleri: Otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

Düzce'de motosiklet kazası: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Düzce'de yürek yakan bir olay meydana geldi. Park halindeki otomobile çarpan motosiklette yolcu konumunda bulunan 5 aylık hamile Asuman Sönmezoğlu (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada, motosikletteki 5 aylık hamile Asuman Sönmezoğlu hayatını kaybetti.
Kazada, motosikletteki 5 aylık hamile Asuman Sönmezoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Düzce Beçi Sapağı mevkisinde meydana geldi. Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halindeki 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ile yolcu konumunda bulunan eşi Asuman Sönmezoğlu metrelerce sürüklendi.

DHA
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi yaralı kadını Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

  • 5 aylık hamile olan Sönmezoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre Sönmezoğlu'nun tedavisine devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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