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DÜZCE

Düzce'de feci olay: Balık tutmak isterken canından oldu

Düzce'de balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan Turgay Taşkın (40), suya düşüp ağlara takılması sonucu boğuldu.

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Haber Merkezi DHA
Düzcede feci olay: Balık tutmak isterken canından oldu
Balık tutmak için attığı ağlara takılıp, boğuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen Turgay Taşkın, çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

DHA

Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın’ı sudan çıkardı.

DHA

Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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