Düzce'de sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeğiyle birlikte oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

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Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.

FOTOĞRAF 12 Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.<br>İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi. Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek. İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi. Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi Kastamonu'da korkulan oldu: Alt katta oturanların üst katlara çıkması isteniyor AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

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