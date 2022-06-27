Gündem Düzcede sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak
DÜZCE

Düzce'de sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak

Meteoroloji'nin günlerdir peş peşe uyarısını yaptığı yağışlar Batı Karadeniz'de etkisini göstermeye başlarken Düzce Valiliği ise kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Düzcede sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak
Foto/arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeğiyle birlikte oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.

Kastamonu'da korkulan oldu: Alt katta oturanların üst katlara çıkması isteniyor
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Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
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Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.
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İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.
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Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.<br>İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.
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Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.
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Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.
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İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.
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Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
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Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Kastamonu'da korkulan oldu: Alt katta oturanların üst katlara çıkması isteniyor
AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Sinop'ta kırmızı alarm: Üç köy boşaltı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
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Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta meteorolojinin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.
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Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.
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İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.<br><br>Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.
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Öte yandan Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu.
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Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.
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Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.
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Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.
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Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
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Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Sinop'ta kırmızı alarm: Üç köy boşaltı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi beklenen Sinop'ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde üç köy boşaltıldı.


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