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Gündem Anadolu Otoyolunda biber yüklü tır köprüden düştü İki kişi yaralandı
DÜZCE

Düzce'de trafik kazası: Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü tır köprüden düştü

Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü tır köprüden düştü: İki kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü tırın köprüden düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Biber yüklü tır TEM’de köprüden uçtu.
Biber yüklü tır TEM’de köprüden uçtu.

İstanbul yönüne seyreden Ramazan Açar idaresindeki 50 DA 356 plakalı biber yüklü tır, Küçük Melen Köprüsü geçişinde refüjü aşarak iki köprü arasından yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Açar yaralandı.

AA
Düzce TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır, köprüden uçarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler devrilen tırda bulunan yaralıları araçtan çıkarak Düzce'deki hastaneye kaldırdı.

AA
Kazada baba oğul ölümden döndü.

Kara yolları ekipleri, devrilen tırın kaldırılması için başlatılan çalışma kapsamında etrafa saçılan biberleri topladı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı ekiplerce bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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