Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü tır köprüden düştü: İki kişi yaralandı

Gündem

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Güncel, anlamlı, resimli güzel Cuma mesajları ve dualarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları.