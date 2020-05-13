Düzce'de yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı: Her seferinde ayrı ayrı ceza kesilecek Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 19:51 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 19:55 AA