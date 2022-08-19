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DÜZCE

Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu

Düzce'nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Apollon heykeline ulaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzcedeki antik kentte Apollon heykeli bulundu
Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesinde bulunan antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.

Antik tiyatronun sahne önünde çalışma yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollon olmak üzere heykeller buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

"Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır"

Kazı alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, kıymetli heykellerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bir depremde kırıldığını tahmin ettiğimiz Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihiyle ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması son derece mutluluk veriyor."

Özlü, Düzce'nin tarihi bir şehir olduğunu aktararak, "Milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkarıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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