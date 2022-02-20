Gündem Düzceden Ocak ayında iki bin tondan fazla fındık ihraç edildi
DÜZCE

Düzce’den Ocak ayında iki bin tondan fazla fındık ihraç edildi

Düzce’den Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo fındık ihracatı yapıldı. Fındık üretiminin önemli merkezlerden biri olan Düzce’den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında da 2 bin 415 ton 812 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Düzce’den Ocak ayında iki bin tondan fazla fındık ihraç edildi
Düzce’den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi.

Fındık haricinde Düzce’den bin 116 ton 392 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 812 ton 483 kilogram orman ürünü ihracatı yapıldı.

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Düzce’de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

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