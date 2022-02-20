Düzce’den Ocak ayında iki bin tondan fazla fındık ihraç edildi

Fındık haricinde Düzce’den bin 116 ton 392 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 812 ton 483 kilogram orman ürünü ihracatı yapıldı.
Düzce’de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.
Fındık haricinde Düzce’den bin 116 ton 392 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 812 ton 483 kilogram orman ürünü ihracatı yapıldı.
Düzce’de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.