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Düzensiz göçle mücadelede yeni perde: Türkiye ile İngiltere işbirliğine gidiyor

Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı Türkiye ve İngiltere ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak. Bu işbirliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek. Birçok konuda işbirliğini kapsayan ortaklık kapsamında İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.

20:26 . 10/08/2023 Perşembe
IHA
Türkiye ile İngiltere düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapacak.

Türkiye ile İngiltere düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapacak.

Türkiye, göçmen kaçakçılarının Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine birçok ülke ile işbirliği yaptığı gibi İngiltere’yle de işbirliğine gidiyor.Edinilen bilgilere göre, son dönemlerde göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu. Gidenlerin ise Türkiye’yi karalayarak iltica eden çoğu terör örgütleri ile ilişkili kişiler olduğu aktarıldı. Bu durum üzerine ise Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak. Bu işbirliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek. İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek. Bu merkez Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine destek olacak. Bu çerçevede İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.



#Düzensiz Göç
#Göçmen Kaçakçıları
#Türkiye
#İngiltere
#İşbirliği
37 dakika önce
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