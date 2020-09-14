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E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı! İşte scooter düzenlemesinin ayrıntıları

E-Scooter Yönetmeliği’nde ilk adım atıldı

Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların kullanımı için düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların belirlenmesi noktasında ilk adımı attı. Karaismailoğlu, yapılan toplantıların ardından ‘Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını bildirdi. Haberimizde E-scooter Yönetmeliği'ne ilişkin detayları bulabilirsiniz...

Haber Merkezi İHA
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Daha önce online olarak gerçekleştirilen bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nın ikincisi, sektör temsilcilerinin katılımı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği derinlemesine masaya yatırılırken, sektörün şu anki durumunun yanı sıra sağlanması gereken standartlara yönelik ilk belirlemeler de yapıldı. Toplantıda, dünya çapında paylaşımlı 4.6 milyon e-scooter sayısının 2024’e kadar 6 katına çıkacağının tahmin edildiğine işaret edilirken, dünyada yıllık 1,7 milyar ton karbon salınımının mikro hareketlilik araçları ile azaltılmasının beklendiğine dikkat çekildi.

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Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla gelişirken yeni ihtiyaç ve beklentiler ile farklı eğilimlerin ortaya çıktığını söyledi. Son dönemde özellikle verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci ve katma değer sağlayan akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, “Bizler de bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Bu artışın beraberinde ulaşım ve trafik gibi sorunları da getirdiğini söyleyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak bu sorunları çağdaş, çevreci ve hayatı kolaylaştıran proje ve yaklaşımlarla çözmek için somut adımlar attıklarını vurguladı.

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Türkiye’de 35 bin e-scooter kullanılıyor

Bakan Karaismailoğlu, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92’sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığına da dikkat çekerek, “Şu anda Türkiye’de 35 bin e-scooter, 3 milyonu aşkın vatandaşımız tarafından kullanıyor. Ancak özellikle salgın döneminde, alternatif ulaşım araçlarına olan talep ve bu araçların trafikte varlığı hızla arttı. Biz de günün şartlarına ve beklentilere uygun, yenilikçi bir hareketlilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza hız verdik” dedi.


Mikro hareketlilik araçlarının gürültüsüz olmalarının yanı sıra, karbon emisyonu açısından çevre dostu sistemler olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, bu noktada mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşması, belli standartların ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla düzenleme yapılması için adım attıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Tüm çalışmalar sonucunda vizyonumuzu tüm ulaşım hatlarımızda yol kapasitemizin ve enerjinin verimli kullanılması, seyahat sürelerinin ve çevreye verilen zararın azaltılması, hareketliliğin sağlanması ile birlikte trafik güvenliğinin artırılması olarak belirledik. Bu doğrultuda araçların kent içi yol güvenliğine etkileri, altyapı ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve kullanım koşullarını düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca işletmeciler arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz. Girişimcilerin önünü açmak ve gerekli çalışmalara destek vermek amacıyla, bakanlıklar, yerel yönetimler, reel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki eşgüdümü önemsiyoruz."

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Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’nde ilk belirlemeler yapıldı


Karaismailoğlu, kullanıcı yaş sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik aksesuarlarında zorunluluk getirilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıyayız. Bu araçların kullanımı ile ilgili engellerin aşılması için, kamu-özel sektör iş birliği önemlidir. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturacağız, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlayacağız” dedi. Karaismailoğlu, yapılan toplantıların ardından ‘Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını bildirdi.


Yönetmelikte şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan karayollarında da kullanılmaması öngörülüyor. Birden fazla kişi e-scooter’ı aynı anda kullanamayacak. E-scooter’da kişisel eşya harici, eşya taşınamayacak. Yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılacak. Ayrıca her şehirde toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanım planlaması yapılacak. Kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Yerlilik teşvik edilecek

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çıkartılacak düzenlemede yerlilik de teşvik edilecek. Taslağa göre, yerli yazılım ve donanım kullanılması teşvik edilecek ve yerli ürün kullanan firmalara kolaylıklar sağlanacak. E-scooter’ların belirli bölgelere yığılmalarının önüne geçilecek. Çağrı merkezi/mobil uygulamalar üzerinden kullanıcılara destek sağlanacak. Kamu nizamını bozmayacak ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanımı sağlanacak. Yerli ve milli üretim de desteklenecek.

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