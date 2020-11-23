Okullarda ara tatilin ardından uzaktan eğitim başladı: MEB ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.



Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

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Okullarda ara tatilin ardından uzaktan eğitime başladı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatilin ardından TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek uzaktan eğitim sürecine, salgın nedeniyle 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katıldı.

📖👩🏻‍🔬📚 Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor



📺 TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.



🗓İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı👇🏻 pic.twitter.com/RuqErK95I3 REKLAM November 22, 2020

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Ana sınıfları ile özel eğitime istisna

Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

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Bakanlık tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesine yönelik istisna getirildi.

Bunun yanında ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile çeşitli özel kurslardan yeterli altyapıya sahip olanlar, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekler. Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak 2021'den sonra tamamlanacak.

Uzaktan eğitim araçları

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak.

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Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Bu süreçte yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

Tabletlerin dağıtım süreci

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen tablet bilgisayarlar, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Dağıtımı gerçekleştirecek 500 bin tablet bilgisayarın yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.

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Canlı sınıf uygulamaları

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Öğretmenler ek ders ücretlerini almaya devam edecek

Bu süreçte öğretmenler de çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullara gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabilecek. Öğretmenler haftada 1 gün okula giderek uzaktan eğitim süreçlerini değerlendirecek, süreçle ilgili yürüttükleri çalışmaların yönetimsel planlamalarını gerçekleştirecekler.

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Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecek. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacak.

MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak.

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Bakanlık tarafından 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 444 0 632 MEBİM çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan eğitimle ilgili tüm sorular yanıtlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla, "uzaktan eğitim" yöntemiyle 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül, ikinci aşamada 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.