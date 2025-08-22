Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Sanatçı Ebru Gündeş’in eşi iş adamı Murat Özdemir oldu. Özdemir’in, üye olduğu örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia ediliyor.