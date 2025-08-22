Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi iş adamı Murat Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütüne' üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Villasında gözaltına alındı
Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Sanatçı Ebru Gündeş’in eşi iş adamı Murat Özdemir oldu. Özdemir’in, üye olduğu örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia ediliyor.
Adliyeye sevk edildi
Organize şubede ifadesi alınmayan Özdemir Adliyeye sevk edildi. Özdemir’in savcılık ifadesi alınıyor.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu'nda iş adamı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu.