Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Rusya'dan getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Demirözler organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik" dedi.
