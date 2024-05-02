Edanur'un düştüğü İBB'nin ölüm çukuru yedi gün sonra kapatıldı

Küçükçekmece çukur toprak ile kapatıldı
Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki
Edanur Gezer
ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti.
Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı. İBB ekipleri çukur ve çevresini toprak ile kapatarak olayın olduğu alanda temizlik çalışması başlattı.
Geriye piknik örtüsü kaldı
Geriye piknik örtüsü kaldı
Ailenin o gün piknik için serdiği örtü ve gıda ile içeceklerin yerinde durduğu görüldü.
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44 dakika önce