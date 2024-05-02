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Edanur'un düştüğü İBB'nin ölüm çukuru yedi gün sonra kapatıldı

Küçükçekmecede Menekşe Sahilinde 5 yaşındaki Edanur Gezer'in düşerek öldüğü çukur, İBB ekipleri tarafından toprak ile kapatıldı.

16:54 - 2/05/2024 Perşembe
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Küçükçekmece çukur toprak ile kapatıldı
Küçükçekmece çukur toprak ile kapatıldı
Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki
Edanur Gezer
ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı. İBB ekipleri çukur ve çevresini toprak ile kapatarak olayın olduğu alanda temizlik çalışması başlattı.


Geriye piknik örtüsü kaldı


Ailenin o gün piknik için serdiği örtü ve gıda ile içeceklerin yerinde durduğu görüldü.




#Edanur
#Küçükçekmece
#çukur
44 dakika önce
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