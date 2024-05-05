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Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin İBB çalışanı 4 kişi hakkında gözaltı alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

09:58 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 10:01 - 5/05/2024 Pazar
DHA
Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin İBB çalışanı 4 kişi hakkında gözaltı alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.




#Edanur Gezer
#İBB
#Küçükçekmece
#İstanbul
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