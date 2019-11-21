Edepsiz adam hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Meclis’te AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik skandal sözler sarf eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç vardı. Erdoğan, Bülent Ecevit’in Merve Kavakçı’ya yönelik “Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” sözlerini benzerini Meclis kürsünde sarf eden Özkoç için “Ahlaksız, edepsiz” dedi. Erdoğan, "Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok” diye konuştu.

VEKİLİMİZE HAKARET EDİLDİ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçimiz, ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Şimdi de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem hanıma 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, biz bu ahlaksızlara, edepsizlere prim verecek durumda değiliz.

BUNLARIN CEVABINI VERECEĞİZ

Tüm grubumuzun, hele hele bir bayan milletvekilimize, bir bayan Grup Başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu Parlamento içinde Parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise ceza vermesi lazım. Efendim işte 'Özür diledi.' Bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Neyse Parlamentonun İçtüzüğündeki veya disiplindeki cezai müeyyideler bunların verilmesi lazım. Ve bu zatların yaptıkları ilk defa değil. Sürekli yaptıkları şeyler bunlar. Zaten bunların başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma yine bu Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz.

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BURASI YOLGEÇEN HANI DEĞİL

Burası yolgeçen hanı değil, burası bir Parlamentodur. Dolayısıyla bu Parlamentonun içerisinde özellikle Grup Başkanvekili bir hanım kardeşimizin hukukunu sonuna kadar korumak bizim görevimizdir. Bu hastalıklı zihniyete rağmen biz güçlüyüz ve güçlenerek yolumuza devam diyoruz.

İHANETİN DİK ALASI

CHP ve HDP ile onlarla birlikte hareket eden marjinal çevreler, yalanda ve iftirada adeta sınır tanımıyorlar. Özellikle CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. Daha önce de söylemişti, geçtiğimiz günlerde aynı hezeyanı tekrarladı. Neymiş efendim, can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yani yabancılara, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı, açıkça söylemek gerekirse ihanetin dik alasıdır.”

Faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacağını söyledi. Erdoğan, “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 inşallah, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Buradan girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Hangi sektörde çalışıyorsan, gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı sizlere açık ve faizdeki oranlar açık net ortada. Gel, yatırım yap. İki; diyorum ki kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil, yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük. Bunu başarıyla yürütme durumundayız Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin” ifadelerini kullandı.