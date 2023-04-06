Duygu Şener (sağda) ve Ergun Dönmez (solda)
Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili 2 üyesi, partisinden istifa etti. Belediye Meclis üyeleri Duygu Şenerve Ergun Dönmez, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı önünde bazı İYİ Partililerle bir araya geldi. Şener ve Dönmez açıklamada bulundu. Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti kurucu üyeleri ve il yöneticileri olarak bu yola çıktıklarını söyledi.
Millet İttifakı'nın zarar görmemesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i mahcup etmemek adına parti politikalarını uygulamaya devam ettiklerini anlatan Şener, şunları kaydetti:
Şener, istifaların devam edeceğini öne sürerek, "Kendi içinde adaleti sağlayamayan kişiler seçimlerde nasıl gezip adalet için oy isteyecekler onu merak ediyoruz." dedi.
Dönmez de İYİ Parti'de bazı kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda, bazı yerlere gelebilmek adına partiye verilen oyları hiçe saydıklarını ifade etti.
İYİ Parti'nin kendi içerisinde hak ve adaleti sağlayamadığını iddia eden Dönmez, "Genel merkez bu tutumundan vazgeçmediği taktirde istifaların arkası kesilmeyecek." ifadesini kullandı.
Dönmez, bağımsız olarak Edirne halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.