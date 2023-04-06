Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili 2 üyesi partisinden istifa etti

"Bizler partimizi savunmaya devam ederken bizi partiden ihraç etmek üzere disipline sevk ettiler. Disiplin kurulu bizleri haklı buldu. Bunca haksızlığa rağmen hiç ses çıkarmadık. Partimiz zarar görmesin istedik. Zafer (eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya) başkanımıza yaptıklarını tüm ülke duydu, biliyorsunuz. Ses çıkarmadık, 'genel merkezimiz buna bir çözüm bulacaktır' diye düşündük ama gördük ki ses yok.