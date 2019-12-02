Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi 02 Aralık 2019, 17:41 Son Güncelleme: 02 Aralık 2019, 17:47 DHA