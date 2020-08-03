Saros Körfezi'ne gelen tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye’den yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı.
Yol kenarlarından, kamp alanlarına ve hatta sahillere kadar bir çok faklı yerlerde bırakılan ve çöp kutularına atılmayan poşet, karton, yiyecek ve içecek artıkları, bebek bezi, maske gibi çok farklı çöp çevre kirliliği oluşturdu. Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.
İHA
Saros Körfezi'nde bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı.
Vatandaşlar duruma isyan etti
Atılması belirlenen yerlere atılmayan poşet ve ürün ambalajları rüzgarın da etkisiyle çevreye saçılırken, bu çöpler bölgede yaşayan vatandaşların da evlerine kadar geldi.
İHA
Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.
Özellikle sahilde yakılan ateşlerden kalan odun parçaları ve kumun üzerine gelişi güzel bırakılan cam şişeler, çocukların da oynadığı sahillerde büyük tehlike oluşturdu, manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.
Tatilinin son anlarını çektikleri fotoğraflarla bitirmek isteyen bazı tatilciler ise çevredeki çöpleri kadrajlarına almamak için zorlandılar.
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İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor.
Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor.
Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor.
İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kontrollü geçiş sağlayarak trafiği rahatlamaya çalışıyor.
Yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor.
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Adalar’a gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Kadıköy’deki iskeleye gelenler vapurlara binmek için uzun kuyruklara girdi.
Çok sayıda vatandaşın beklemesi üzerine ek vapur seferleri düzenlendi.
Görevliler kuyrukta bekleyen vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yaptı.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy'deki vapur iskelesine gelen Erol Yıldırım “Sosyal mesafe diye bir şey yok. Anlatamıyoruz milletimize. Uyarılara uymuyorlar. Çoluk çocuk korka korka gidiyoruz” diye konuştu.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Vatandaş Adalar'a akın edince ek vapur seferleri düzenlendi
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanların gözdesi olan Adalar bayramın dördüncü gününde de büyük ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş vapura binmek için Kadıköy İskelesi'nde kuyruğa girerek yoğunluk sonrası ek vapur seferleri düzenlendi.
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Adada yaşayıp her gün denize girdiğini belirten vatandaşlar plaj fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, ücretsiz bir halk plajı yapılmasını ve sahildeki alanın ücretsiz denize girmek isteyenler için düzenlenmesini talep ediyor.
ADADA BU İMKANI SAĞLAMAMALARI BENCE ÇOK VAHİM <br> <br> Büyükada'da yaşayan ve ücretli plajlara gitmeyerek kayalıklarda denize giren Hakan Edibali, Çok vahim. Burada yaşayan insanlar kaldırımlara kadar taşıyoruz. Buranın haricinde denize girecek yer yok. Fiyatlar çok fahiş. 50 ve 60 liradan başlıyor. Belediye bu konuya el atmalı...
BİR AİLE GİTMEYE KALKSA 300-500 TL ARASINDA ÖDEYECEK <BR> <BR> Mesela bu alanı düzeltebilirler. Adalılar plajlara gitmez. Çünkü fiyatlar yüksek. Bir aile gitmeye kalksa 300 TL veya 500 TL ödeyecek. Dışarıdan gelenler de gitmeye mecbur kalıyor. Dışarıdan gelen iki ay geliyor. Bizim öyle gitme imkanımız yok...
Adada bu imkanı sağlamamaları bence çok vahim. Ücretsiz plaj yok. Sadece kıyıda merdivenler var. Bu merdivenlerden inebiliyoruz. Onun haricinde başka yok. Eşimle birlikte gidemiyoruz. İki kişi 100 TL vermek zorundasın şeklinde konuştu.
KAYALIKLARDAN DENİZE GİRİYORUZ <BR> <BR> Çetin Kandemir adlı vatandaş, İşte burada böyle kayalıklardan denize giriyoruz. Buralar da tehlikeli. Belediyemiz burayı daha güzel hale getirebilir. Herkes halk plajı olsun ister. Biz istemez miyiz? Yıllardır yok. Burada elbet olmaz. Adanın arka tarafında olabilir ifadelerini kullandı.
PARASI OLAN VAR OLMAYAN VAR <br> <br> Büyükada'da yaşayan Meryem Yalçın da ücretsiz bir plajın olmamasına tepki gösterenler arasında.
Kayalıkların olduğu alanda denize giren Yalçın, Ücretsiz halk plajı olması çok güzel olur. Parası olan var olmayan var. Buradan denize giriyoruz. Tamam burası da güzel ama yeterli değil. Çünkü ada kalabalık ve dışarıdan gelen çok oluyor. Plajlarda fiyatlar çok yüksek. Uygun olan yerlerde var diye konuştu.
Büyükada'da vatandaşların ücretli plaj tepkisi
Büyükada'da vatandaşların ücretli plaj tepkisi
Büyükada'da vatandaşların ücretli plaj tepkisi
Büyükada'da vatandaşların ücretli plaj tepkisi
Büyükada'da vatandaşların ücretli plaj tepkisi
Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Büyükada'da denize girebilmek için birkaç plaj bulunuyor. Bu plajlarda denize girmek isteyen vatandaşlar kişi başı 50 TL ile 70 TL arasında para ödüyor. Plajların ücretli olmasına tepki gösteren Büyükada sakinleri ise sahilde bulunan kayalıkların olduğu alanda denize giriyor. Bazı ziyaretçiler de plaj ücreti ödememek için bu alanda denize girip kaldırımlarda güneşleniyor.
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