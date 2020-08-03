Saros Körfezi'ne gelen tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Kayalıkların olduğu alanda denize giren Yalçın, Ücretsiz halk plajı olması çok güzel olur. Parası olan var olmayan var. Buradan denize giriyoruz. Tamam burası da güzel ama yeterli değil. Çünkü ada kalabalık ve dışarıdan gelen çok oluyor. Plajlarda fiyatlar çok yüksek. Uygun olan yerlerde var diye konuştu.