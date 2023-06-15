Edirne merkezli 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.