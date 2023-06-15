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Edirne merkezli 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan dün İpsala'daki 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

18:23 . 15/06/2023 Perşembe
DHA
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ise tutuklandı.


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; T.B., B.C., Y.A., E.Ç. ve E.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yasak bölgede yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala'daki 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Ö.K. ve A.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.K. ve A.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Edirne
#Yunanistan
#FETÖ
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